O vereador Everaldo Fogaça, membro da Comissão de Constituição Justiça e Redação da Câmara Municipal de porto Velho, participou na manhã de quarta-feira, 3, do lançamento da 6ª edição do projeto “Enxergar”, em Porto Velho.

O projeto será realizado pelo Hospital Samar, na Zona Sul de Porto velho, com a realização de mil cirurgias entre catarata e pterígio.

Os procedimentos começaram hoje mesmo pela manhã, e pretende zerar a fila de espera de pacientes que aguardam a cirurgia, residentes em todos os municípios do Estado. Desde que foi iniciado, segundo a Sesau, o Programa já realizou 63 mil procedimentos, sendo sete mil cirurgias, sete mil consultas e 49 mil exames oftalmológicos.

Em conversa com o vereador, o secretário Fernando Máximo diz que esta edição, somada com as próximas serão realizadas 4 mil cirurgias, 4 mil consultas e 28 mil exames oftalmológicos, totalizando 99 mil procedimentos. “Estamos fazendo um esforço concentrado realizando esse mutirão para devolver a visão de centenas de cidadãos e que estavam aguardando cirurgia desde a época do início da pandemia”, disse o secretário Fernando Máximo.

PRESENTES

O secretário Adjunto da SESAU Nélio Souza Santos , deputado estadual Eyder Brasil, vereadores Carlos Damasceno (PATRIOTA), Vanderlei Silva (REPUBLICANOS) e Paulo Tico (PATRIOTA).

https://