Na noite desta quinta-feira, 4, um mototaxista foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) após colidir com uma caminhonete, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motoqueiro seguia pela Rua Jamari, no bairro São José, quando houve a colisão com a picape.

No impacto, o mototaxista caiu e sofreu ferimentos, sendo levado para a Upa para receber atendimento médico.