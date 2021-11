Há um ano atrás, ninguém poderia imaginar que um prefeito recém-eleito acabaria convocando um adversário de campanha eleitoral para fazer parte do primeiro escalão em sua gestão, algo (quase) impossível na política.

Pois foi isso o que acabou acontecendo em Parecis, cidade localizada na região da Zona da Mata rondoniense.

Por lá, o prefeito Marcondes de Carvalho (PSB) chamou o terceiro colocado na disputa, Lutero Paraíso (DEM), para fazer parte de seu secretariado.

O convite que aconteceu em setembro e foi aceito prontamente como uma espécie de “pacto” em prol da população desse Município. Lutero obteve 394 votos, enquanto que Marcondes conquistou 1.293 sufrágios.

Para comentar a situação, o Extra de Rondônia elaborou cinco perguntas a Lutero, que prontamente atendeu ao pedido do site. Leia abaixo e entenda esta situação pouco comum na política brasileira:

EXTRA DE RONDÔNIA – O senhor disputou a prefeitura contra o atual prefeito. Como aconteceu de acabar se tornando o secretário de saúde da administração de seu adversário nas eleições do ano passado?

LUTERO PARAÍSO – Após o início do atual mandato, fiquei um período na secretaria de educação. Meu compromisso sempre foi e vai ser trabalhar por Parecis. No entanto, o secretário de saúde era o vereador Sergio. Ele saiu em setembro. Diante de alguns dias se criou uma expectativa para o novo gestor uma vez que o desafio era grande em razões de muitas coisas. Fui convidado no dia 16 de setembro a fazer parte da gestão contribuindo com secretaria de saúde. Aceitei

EXTRA – Quando o senhor tomou posse no cargo e quais eram as condições da pasta quando assumiu?

LUTERO – Tomando posse o desafio de imediato era orçamento. Segundo era médicos. E vários a seguir. Sentei-me com prefeito apontando alguns pontos necessários. Em bom diálogo, chegamos à conclusão de alguns dos problemas. Organizado orçamento, fui para o principal que era médicos. Com a equipe, organizamos e fechamos o atendimento 24 horas. Graças a Deus por essas etapas vencidas. Agradeço a Deus e ao prefeito pela confiança.

EXTRA – Como resolveu as demandas mais urgentes do setor e quais as metas para a continuidade do trabalho?

LUTERO – Os problemas todos ainda têm muito tempo para serem resolvidos. Contudo, com bom diálogo e muita dedicação, estamos encaminhando para solução de todos. A meta é ter atendimento de qualidade aos usuários em nível de excelência. Os desafios são inúmeros, uma vez que, com orçamento reduzido, a gestão tem que ser plena. Peço a Deus sabedoria e discernimento para tomadas de decisões. E, o prefeito dando suporte, acredito que as coisas vão sempre ocorrer para o bem do povo.

EXTRA – Quais são os principais desafios que esta gestão precisa enfrentar para dinamizar o setor e prestar serviços de melhor qualidade à população?

LUTERO – São os efeitos da atual pandemia que deixou prejuízos e rastros dolorosos. Contudo, a vida é assim. A incessante busca pela eficiência trará aos nossos munícipes resultados de excelência.

EXTRA– Faça um breve histórico de sua carreira como servidor público e sua experiência na vida política.

LUTERO –Sou servidor público desde 2006. Morador de Parecis desde 1986. Grande defensor da infância e juventude. Grande vontade de ver o município melhor sempre defendendo a igualdade entre as pessoas, com fé e determinação. Avante sempre!