O Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro), terá um “documento-mãe” que norteará os regulamentos a serem feitos pelo órgão.

O novo modelo regulatório está sendo desenvolvido há 15 meses e passou por um processo de consulta pública que teve 1.200 contribuições, sendo que 500 delas foram acatadas pelo Inmetro.

Os detalhes foram dados pelo presidente do instituto, Marcos Heleno Guerson em entrevista ao programa Brasil em Pauta, que vai ao ar neste domingo (7). De acordo com Guerson o documento deverá ser publicado entre os meses de novembro e dezembro deste ano. “Teremos princípios e diretrizes que teremos de cumprir e isso foi acordado com o próprio setor produtivo”, disse o presidente do Inmetro.

Para o ano que vem, Guerson disse que trabalha com a proposição de uma Política Nacional de Infraestrutura da Qualidade, que deve ser apresentada em abril ao Ministério da Economia.

Durante a entrevista, o presidente do Inmetro falou sobre a importância do órgão, que conta com 55 laboratórios de pesquisa nos setores de nanotecnologia, microscopia, entre outros. Ele destacou que o Inmetro trabalha em parceria com o setor privado por meio de empresas que são monitoradas pelo instituto.

Segundo Guerson, o Inmetro, assim como os demais órgãos certificadores, é reconhecido no mundo todo e por isso o instituto atende a normas internacionais de boas práticas. “Então, um brinquedo brasileiro que vai ser vendido , por exemplo, nos Estados Unidos, ele vai ter o selo do Inmetro de qualquer jeito, ele vai ser reconhecido mundialmente como um selo de qualidade”, disse.

