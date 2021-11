Em ação inédita em Rondônia, o prefeito Adailton Fúria (PSD) decidiu de alegrar os dias de Natal da população de Cacoal. Para isso, anunciou a construção de um trenó utilizando duas kombis do município que iriam para leilão.

Através das redes sociais na tarde deste domingo, 7, ele informou que estava no pátio da Secretaria Municipal de Obras iniciando a obra

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Fúria disse que o trenó começa a rodar no dia 1º de dezembro e que praticamente não tem custo, já que se utilizará mão de obra própria.

“O mais importante é que o trenó ficará para os próximos anos. Eram duas kombis que estavam indo para o leilão. O custo será de apenas aproximadamente R$ 2 mil com materiais”, explica.

Ele informou, ainda, que o trenó vai andar na cidade durante o mês de Natal para ajudar no fomento do turismo com Papai Noel visitando todos bairros, casas e comércios do município.

DECORAÇÃO DE NATAL

Cacoal também terá decoração natalina. Para tanto, a prefeitura vai gastar R$ 468 mil na contratação de empresa especializada na execução do serviço (leia mais AQUI).

