Na manhã de domingo, 07, uma mulher deu entrada no hospital municipal de Cerejeiras com várias perfurações a faca na região do pescoço e ombros, após se envolver em uma briga de bar.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, N. B. foi socorrida por um popular, após ser ferida a facadas por outra mulher de iniciais P. J. S. S., em um bar chamado “Aminésia”, situado na esquina da Avenida das Nações com a Rua Maranhão, e que já foi palco de outras ocorrências da mesma tipificação.

Ainda segundo a testemunha, as duas mulheres já tinham se desentendido anteriormente, tendo sido registrado um boletim de ocorrência na referida ocasião, e devido a isso, na manhã do crime, ambas voltaram a trocar ofensas, o que acarretou na tentativa de homicídio de P. contra N., que mesmo com a gravidade das lesões, resistiu.

A autora das facadas não foi localizada pela polícia.