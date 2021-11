Nesta segunda-feira, 8, cerca de 400 empresários do ramo de transporte de grãos do Estado de Rondônia, decidiram por paralisarem suas atividades por tempo indeterminado até que o preço do frete seja reajustado.

De acordo com informações recebidas pela reportagem do Extra de Rondônia, caminhoneiros autônomos e empresários se reuniram no pátio do posto Trevo, em Vilhena e decidiram pela paralização pacífica, ou seja, a partir desta terça-feira, 9, os caminhões serão recolhidos e só voltarão ao transporte após o valor do frete ser reajustado.

Um empresário que participou da reunião e pediu para não ser identificado, disse que a paralisação é por tempo indeterminado, haja vista, que o combustível sofreu vários aumentos e o frete não foi reajustado. “Quem não aderir a paralisação, vai continuar trabalhando normalmente, não vamos obrigar ninguém a parar, mas quem sair para transportar está trocando seis por meia dúzia”, frisou.