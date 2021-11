O trabalho do deputado estadual Lazinho da Fetagro em defesa da vida com dignidade no campo e do fortalecimento da agricultura familiar no Estado segue como prioridade em seu mandato.

Entre suas ações legislativas para este propósito, o deputado tem sido principal apoiador das Escolas Família Agrícola (EFAs), que desempenham importante função para a garantia de uma educação contextualizada e de qualidade no campo.

Para a EFA Manoel Ribeiro, em Cerejeiras, e que atende jovens agricultores familiares de toda região Cone Sul, o apoio também veio por meio de emenda parlamentar que garantiu a compra de diversos materiais, equipamentos e utensílios para a estruturação da escola, e também de um carro para suprir as atividades externas da instituição.

Em visita recente à escola, o deputado pôde conhecer toda a estrutura da sede e oficializar a entrega dos equipamentos e do veículo. O deputado foi recebido pelo diretor presidente Divino Borges e demais membros da diretoria que agradeceram o constante apoio às EFAs, em especial a EFA Manoel Ribeiro.

Ainda pelo Cone Sul, o deputado esteve nos municípios de Vilhena, Colorado do Oetse e Corumbiara, cumprindo agendas com visitas e reuniões, e prestando contas das ações parlamentares, ouvindo e acolhendo os anseios da população de cada localidade.

Em Ministro Andreazza, por meio da Associação de Produtores Rurais de Energia, Agropecuária e Agroindústria (Eneagro), na linha 2, a agricultura familiar foi beneficiada. O deputado Lazinho da Fetagro destinou recurso para aquisição de diversos implementos agrícolas que asseguram para as famílias associadas melhorias na produtividade e na qualidade da produção.

Na última sexta-feira (05), o deputado esteve na associação para entrega oficial dos equipamentos. Na oportunidade, reuniu-se com dezenas de agricultores familiares e teve a oportunidade de agradecer pela confiança em seu mandato e reafirmar seu compromisso com a categoria.

Jane Budach, presidente da Eneagro, ressaltou a importância dos implementos para o trabalho diário das famílias, resultando em maior produtividade, qualidade e renda.

Prestigiaram o momento, o prefeito José Alves e os vereadores Tatiane Cardoso e Mazinho.

>>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>>