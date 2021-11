@@@ VEREADOR ENCARA PREFEITO

Depois de sofrer críticas de vereadores da cidade, o prefeito de Parecis, Marcondes de Carvalho (PSB), esteve na sessão da Câmara esta semana, ocasião em que fez uso da tribuna para falar sobre sua administração. Dias antes, ele encaminhou uma carta ao Extra de Rondônia, através da qual contestou as críticas e fez algumas considerações a respeito de seu maior algoz até aquele momento, o vereador Luiz Paraquedas (PSD).

@@@ VEREADOR ENCARA PREFEITO II

No texto encaminhado ao site, Marcondes disse que o apelido do parlamentar fazia todo o sentido, acusando-o de ter vínculos muito mais sólidos com Pimenta Bueno do que com a cidade onde legisla. Isso acabou colocando o prefeito numa saia justa. Quando terminou seu discurso e foi cumprimentar os vereadores, teve de aturar Paraquedas, que lhe mostrou seu cartão de vacinas comprovando residência na cidade. Que situação!

@@@ FORA DA DISPUTA

Depois do Chefe da Casa Civil, foi a vez do secretário estadual de Saúde negar ao Extra de Rondônia ter pretensões políticas para o ano que vêm. Fernando Máximo esteve na redação do site e disse com todas as letras que não será candidato a nada, e que o foco é cuidar da saúde dos rondonienses.

@@@ VAI À REELEIÇÃO

Por outro lado, o deputado estadual Marcelo Cruz, do Patriota, confirmou que vai sair mesmo a reeleição e não a federal, como se comentava nos bastidores da política.

@@@ APOIO A MARCOS ROCHA

E, falando na condição de presidente regional do partido, ele afirmou que o Patriotas vai estar mesmo no projeto de reeleição de Marcos Rocha, caso o governador confirme na convenção o propósito de permanecer no cargo.

@@@ LEMBRÃO E LEBRINHA NA DISPUTA

Já o deputado estadual Lebrão (MDB) vai mesmo tentar disputar a eleição como candidato a deputado federal, enquanto sua filha, a Gislaine Lebrinha, pretende ir a estadual. Não custa lembrar que ambos andaram passando maus bocados com a justiça num passado bastante recente.

@@@ BOA ALTERNATIVA PARA O CONE SUL

Em Vilhena se fala muito na possibilidade de lançar o futuro presidente da Câmara Municipal, Samir Ali (PODE), na disputa por vaga na bancada federal. O vereador não confirma, porém não nega.

@@@ TENDÊNCIA

Já no clã Donadon, a tendência é ter Natan na disputa à federal e Rosangela buscando um terceiro mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia.

@@@ PEITANDO O MACHISMO

Já pelas bandas do Alto Paraíso, a vereadora Professora Elissandra (DEM), resolveu enfrentar de peito aberto o machismo que impera no Parlamento e na cidade, que atualmente apresenta os piores indicadores de violência doméstica do Estado. A vereadora não conseguiu apoio de colegas na aprovação de uma iniciativa que garantia algumas medidas de suporte às mulheres vítimas de agressão, e o caso acabou se tornando um escândalo em âmbito estadual.

@@@ CÂMARA AGITADA EM ALTO PARAÍSO

Elissandra vem recebendo manifestações de apoio dos quatro cantos de Rondônia, e a segunda votação da matéria, que acontece na próxima terça-feira, promete ser uma das mais agitadas do Parlamento de Alto Paraíso nos últimos tempos.