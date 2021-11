O projeto de lei nº 6.244/2021, que prevê orçamento de R$ 365 milhões para 2022 no município de Vilhena, está em análise na Câmara de Vereadores.

O projeto, que define a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), foi lido na sessão ordinária da última semana e pode entrar em pauta nas próximas sessões para votação.

Conforme o projeto, desse montante, as maiores despesas serão nos setores de Saúde, com investimentos de R$ 78 milhões, e Educação, com R$ 97 milhões. O recurso destinado para as despesas das atividades da Câmara de Vilhena será de R$ 11 milhões. O Instituto de Previdência Municipal de Vilhena receberá R$ 45 milhões. A Secretaria Municipal de Comunicação terá R$ 1,1 milhão para a divulgação de atos oficiais.

O valor para 2022 é maior que o orçamento aprovado para este ano, quando a prefeitura teve à disposição R$ 305 milhões, uma diferença de R$ 60 milhões.

Ao encaminhar o projeto à apreciação do Legislativo, o prefeito Eduardo Japonês (PV) que “o orçamento ora proposto – instrumento fundamental para o planejamento dos esforços governamentais visando o desenvolvimento socioeconômico sustentável do Município de Vilhena – foi elaborado a partir do norte traçado pelas estratégias e programas estabelecidos na Lei do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2022-2025”.

Informou, ainda, que “a contribuição da sociedade, no processo da democracia participativa foram efetivadas na elaboração do PPA 2022-2025, com as reinvindicações constantes em atas das reuniões realizadas naquele período, já que a mesma foi discutida com os presidentes e representante de bairros, associações e com a população, através de pesquisa realizada via questionário disponibilizado no site do Município, no qual buscamos atingir grande parte da população constatando os seus anseios, e que dentro das reais possibilidades financeiras, foram definidas dentro das metas e prioridades”.

Finalmente, o mandatário municipal destacou que “o equilíbrio das finanças públicas e a adoção da prática de orçamento equilibrado continuam como pilares fundamentais no processo de revitalização, expansão e melhoria dos serviços públicos do Município de Vilhena e a programação de investimentos foram focados na melhoria de qualidade de vida da população e na construção da igualdade de oportunidades para todos os munícipes”.