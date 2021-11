De hoje a 14 de novembro, o Sicoob Credisul participa da 8ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), que este ano tem como tema, “Planejamento, poupança e crédito: o PLA-POU-CRÉ e a saúde financeira”. Serão promovidas palestras, cursos, oficinas e campanhas de divulgação voltadas ao público em geral.

Nesta edição, Marcos Roberto Pinto, analista de investimentos do Sicoob Credisul, dará entrevistas na Rádio Planalto e TV Allamanda sobre “Investimentos”. Já Ieda Nicolau, gerente de governança da cooperativa, realizará palestras para os estudantes do Instituto Estadual de Educação Wilson Camargo (IEE) com o tema “Educação Financeira”.

A “Semana Enef” é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), e tem como objetivo promover ações de educação financeira no país. O evento, que ocorre desde 2014, reúne diversas instituições do Brasil e até mesmo pessoas físicas em suas ações. Durante os sete dias, a “Semana Enef” promoverá iniciativas de educação financeira, previdenciária, securitária e fiscal.

SERVIÇO

Ao longo das ações da Semana ENEF, o Sicoob também disponibiliza alguns materiais para download gratuito: Cartilha de Educação Financeira Glossário do Investidor

As pessoas físicas interessadas em participar da Semana Nacional de Educação Financeira podem acessar o site do evento e consultar as iniciativas que serão realizadas na aba “Agenda”.