A Câmara de Vilhena realizou, na manhã desta terça-feira, 9, a segunda sessão ordinária de novembro com uma pauta cheia de projetos de leis aprovados durante os trabalhos.

Contudo, o discurso do vereador Pedrinho Sanches (Avante) chamou a reflexão dos presentes para o anúncio de obras de asfalto que serão executadas no município.

No último sábado, 6, o prefeito Eduardo Japonês assinou a ordem de serviço das obras em três bairros da cidade (leia mais AQUI).

Pedrinho informou que não foi ao evento por compromissos, mas destacou que se pudesse, mesmo assim não iriai, por não concordar com as obras começando na temporada de chuvas.

Ele explicou que o dinheiro foi aprovado pela Câmara de Vilhena no início do ano, para que as obras começassem logo em seguida.

“Aprovamos esse crédito na Câmara de Vilhena esperando que as licitações seriam feitas com urgência e que, no início da estiagem, as empresas começassem esse trabalho para pedir que, nesse mês de novembro, a parassem os trabalhos e só retornasse na próxima estiagem. Primeiro, para evitar transtornos e ter respeito com os moradores de Vilhena, e, segundo, porque qualquer tipo de pavimentação asfáltica que será feita nesse momento, é dinheiro que vai para o ralo. Faz hoje e a chuva leva amanhã. Eu não concordo”, desabafou o parlamentar.

Ao continuar seu raciocínio, Pedrinho sugeriu ao prefeito para que determine evitar atoleiros em frente das casas para evitar transtornos aos moradores.

“Sugiro que comece a obra por onde tem asfalto. Falo isso com experiência em 26 anos de vida pública, e já vi isso tantas e tantas vezes. Talvez o prefeito não tenha essa experiência administrativa, e a gente entende isso. Peço que converse e determine ao responsável da empresa que vai executar as obras que, na hora de abrir as galerias, não deixe lá 30 dias irritando as pessoas”, disse.

Por outro lado, o vereador também disse que Japonês acertou na nomeação do atual secretário municipal de saúde, Wagner Borges, que é uma pessoa de diálogo e sabe de gestão administrativa. “Desejo sucesso e ele terá que trabalhar porque pegou uma Saúde travada. Temos utilizado a tribuna da Casa para fazer nossas cobranças, em prol do povo vilhenense. E vamos continuar fazendo com muita responsabilidade”, encerrou.