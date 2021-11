A Câmara de Vereadores de Vilhena aprovou o Projeto de Lei 6.250/2021, que autoriza o uso de quase R$ 1 milhão para a Secretaria Municipal de Esportes (Semes).

O montante será destinado para construção de pista de caminhada e ciclovia no município. A deliberação aconteceu durante a sessão ordinária, na manhã desta terça-feira (9).

No projeto, o Poder Executivo solicitou autorização para abertura de crédito adicional especial, com recursos próprios que ficaram em conta no erário municipal no ano passado, no valor de R$ 970.371,66.

O recurso será utilizado na construção de pista de caminhada e ciclovia com mobiliários, equipamentos urbanos, playground, calçamentos e acessos na Avenida Presidente Nasser em toda sua extensão, desde a BR-364 até a Avenida Rondônia.

O projeto foi aprovado por unanimidade e segue para sanção do Executivo. Para saber mais informações sobre a proposição, acesse o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl).