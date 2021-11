O deputado federal Mauro Nazif (PSB- RO) elogia a participação da índia de 24 anos Txai Surui, na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas – COP 26, que em sua fala como representante dos povos indígenas, defendeu a luta contra as mudanças climáticas, a proteção ao meio ambiente e pediu esclarecimentos sobre a morte do jovem indígena Ari Uru-Eu-Wau-Wau (Encontrado morto em uma rodovia próxima a Jaru/RO em 2020).

“Fiquei muito contente de ver a Txai, uma jovem de 24 anos, da Aldeia dos Suruis de Rondônia, que está cursando direito na UNIR (Universidade Federal de Rondônia), ser a nossa voz na COP 26, a voz dos índios do Brasil.

Infelizmente vimos pessoas tentando difamar a imagem dessa jovem índia, e não podemos aceitar, principalmente pelo trabalho que ela faz em defesa dos povos indígenas. Fica aqui o meu agradecimento a Txai por tudo que representou no evento, em nome dos povos indígenas, do povo de Rondônia e do nosso país. Parabéns Txai”, disse Nazif.

>>>Vídeo:

https://