A assessoria de imprensa de Polícia Rodoviária Federal (PRF) acaba de emitir informações oficiais sobre um acidente envolvendo um ônibus da empresa Eucatur, que saiu de Porto Velho com destino a Cerejeiras e tombou em Itapuã D’oeste, no km 605 da BR-364, por volta das18h30 desta terça-feira, 09. (Reveja AQUI)

De acordo com informações das equipes que atenderam o caso, o motorista acabou se perdendo na via exatamente no ponto em que ela sai de uma pista comum para dupla. Após subir no canteiro central, o ônibus acabou tombando na lateral da via.

Ao todo 19 pessoas ficaram feridas, sendo 2 delas com lesões graves.

Os 9 pacientes que se feriram sem muita gravidade foram conduzidos ao hospital municipal de Itapuã D’oeste e os demais foram encaminhados para o município de Porto Velho. Não houve registro de óbitos.