As cobranças por melhorias no setor de Saúde Pública no município de Vilhena têm sido motivo de discursos constantes de vereadores durante as sessões na Câmara Municipal (leia mais AQUI e AQUI).

Na manhã desta terça-feira, 9, o vereador Sargento Damasceno (PROS) usou a tribuna da Casa de Leis para contar o que testemunhou durante uma visita à Unidade de Pronto Atendimento (UPS 24h).

Ele já havia utilizado sua página pessoal na rede social Facebook, nesta segunda-feira, 8, para explicar o que aconteceu na unidade: “UPA lotado. Recebi Informações que haveria somente 2 médicos, quando era para ser 4. Estamos verificando”.

Na sessão desta terça-feira, o parlamentar continuou informando o que viu na UPA. “Fiquei por lá das 11h até às 15h acompanhando os trabalhos. Era para ter os quatro médicos e não tinha. Fui atrás, busquei informações e conversei com Marcelo, responsável pela terceirização. No momento entre 11h a 13h é horário do almoço, e o quarto médico estaria para isso. Só que a demanda foi muito grande e só ficaram dois médicos. O secretário municipal de Saúde é de diálogo, mas a UPA tem muito a melhorar. Na verdade, a Saúde tem muito a melhorar”, disse.

Ele também constatou que faltam ventiladores no local e chamou a atenção devido ao furto de um celular na unidade. “Precisamos colocar uns ventiladores ali. Faz tempo é esse pedido do povo. Ontem fiquei na UPA e o calor é imenso. Senti na pele. Também temos que ver a segurança da unidade. Tem senhores que tomam sua bebida alcoólica na esquina e estão entrando por trás da UPA. Ontem levaram um celular da unidade. Conversei com o comandante da Polícia Militar e a viatura passa por lá a noite, mas não pode ficar parada. Temos que ver para contratar pessoal para fazer a segurança”, observou.

Damasceno acredita o reinício dos atendimentos no Hospital Regional, previsto para janeiro de 2020, vai desafogar a UPA. “Hoje, essa unidade tem o nome e recebe dinheiro como UPA, mas atende quase como um Regional”, disse.