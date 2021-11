O Deputado Alex Silva (Republicanos), esteve na última sexta-feira (5), visitando a Unidade de Internação Masculina Sentenciada II, em Porto Velho.

Durante a visita o parlamentar foi recebido pelo diretor Wellington Teles e pelo servidor Glauber Pantoja, e pôde acompanhar de perto a rotina dos agentes socioeducativos, como também dos internos que participam de projetos desenvolvidos para a recuperação e reabilitação dos jovens, como aulas de violão, artesanatos, oficinas, dentre outros.

Alex Silva estava acompanhado pelo coordenador do grupo Universal Socioeducativo, Pr Bruno, que realiza um trabalho espiritual e social com os menores infratores dentro das unidades de internação do estado, e leva auxílio as suas respectivas famílias do lado de fora da unidade.

“Podemos conhecer as condições de trabalho dos socioeducadores, e ouvir suas reivindicações, dificuldades e demandas. Com isso, nos colocamos à disposição da categoria para somar e buscar melhorias”, contou o deputado.