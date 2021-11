O vereador de Corumbiara, Wilmar José Cardoso, conhecido popularmente como “bagunça”, que era um dos passageiros do ônibus da empresa Eucatur, que tombou no início da noite de terça-feira, 09, no km 605 da BR-364, em Itapuã D’oeste, falou ao Extra de Rondônia e comentou sobre o que aconteceu no momento do acidente. Relembre (AQUI) e (AQUI).

Encaminhado para Porto Velho, juntamente com 9 dos 19 passageiros que ficaram feridos, sendo 2 deles com lesões graves, “Bagunça” relatou que o motorista já saiu da rodoviária da capital em alta velocidade e realizando ultrapassagens perigosas, mesmo com o mau tempo, pois chovia muito.

Já chegando ao município de Itapuã, o vereador relatou que o motorista bateu em um buraco e devido a velocidade, perdeu o controle do veículo, que foi lançado sobre o canteiro e logo em seguida tombou na lateral da via.

Cumprindo agenda, o parlamentar seguia com destino a Ji-paraná e relatou que muitos dos passageiros são moradores da região do Cone Sul, devido a rota do coletivo ser Porto Velho a Cerejeiras.

Ainda segundo “Bagunça”, ele lesionou ombros, joelhos e cabeça, mas não sofreu fraturas, porém, uma das passageiras, que reside em Ouro Preto D’oeste, sofreu lesões graves.

Por fim, o vereador relatou que a empresa tem prestado total apoio aos passageiros desde o momento em que deram entrada na unidade hospitalar.