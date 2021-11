Através do decreto nº 218, desta segunda-feira, 8, o prefeito José Ribamar de Oliveira (PSD), determinou a proibição de instalação ou substituição de roteadores de internet por pessoas não autorizadas em órgãos públicos municipais em Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia.

O decreto justifica a medida ao considerar relatório técnico do Centro de Operações de redes da empresa Yune Net Telecomunicações, provedora de internet que presta serviços para essa municipalidade.

“Tal medida é necessária haja vista a constatação de vários roteadores wi-fi instalados na rede por pessoas não autorizadas, de forma desordenada, dando origem a conflitos de rede e outros problemas, como a impossibilidade de acesso aos sistemas de informação, impressão de documentos utilizados nas unidades, prejudicando o seu devido e correto funcionamento”, informa o documento.

Dessa maneira, só os técnicos da empresa estão autorizados a executar o serviço. O decreto adverte que o descumprimento implicará responsabilidade e serão aplicadas as sanções administrativas cabíveis.

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com o prefeito para saber mais a respeito do assunto. Ele informou que a medida se faz necessária porque técnicos identificaram até 9 roteadores particulares no hospital municipal.

“Nós tivemos problemas em equipamentos dentro do hospital e os técnicos constataram que haviam entre 8 a 9 roteadores particulares instalados. Os problemas de interferência que estavam acontecendo nas unidades eram em decorrência desses roteadores. Fico preocupado com isso. Estamos seguindo um procedimento de caráter técnico e esperamos agora que essas questões de interferências sejam resolvidas”, disse o chefe do poder executivo municipal.

Ribamar também garantiu que o município dará todo o suporte necessário aos servidores públicos que precisem efetivamente de internet devido a suas atividades.