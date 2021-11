Um veículo Fod Fiesta de cor prata, com placa NCZ-2900, que possuía registro de furto na cidade de Presidente Médici, foi abandonado no pátio do posto de combustíveis Matão, localizado na entrada do município de Cabixi.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o proprietária do posto entrou em contato com a Polícia Militar, devido o referido veículo ter sido abandonado no local e um cliente lhe informar que havia visto fotos deste em um anuncio na internet, dando conta de que era produto de furto, através do crime de estelionato cometido em Presidente Médici.

Em contato com a Polícia Civil do referido município onde teria ocorrido o crime, os militares confirmaram os fatos e entraram em contato com o proprietário, que relatou ter sido vítima do crime de estelionato, onde acabou perdendo seu veículo no dia anterior.

Segundo testemunhas, o motorista que deixou o veículo no pátio do posto de fato reside no município, mas não foi localizado pelos policiais na casa onde mora com a mãe e uma irmã.