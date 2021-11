Entre os vários assuntos levados à tribuna da Casa de Leis na sessão ordinária desta terça-feira, 9, na Câmara de Vilhena, dois assuntos chamaram a atenção dos presentes: o valor de R$ 360 milhões que a prefeitura terá à disposição no orçamento para 2022 e a solicitação de um titular exclusivo para comandar a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri).

Atualmente, a Semagri é comandada por Marcelo “Boca”, que também é responsável pelas atividades da Secretaria Municipal de Obras (Semosp).

Com relação ao primeiro caso, o vereador Dhonatan Pagani (PSDB) pediu ao Executivo um “olhar especial e consciente” para lidar com o recurso. O orçamento de 2021 foi de R$ 305 milhões, e para 2022 será de R$ 362 milhões (leia mais AQUI)

“Tivemos um acréscimo de receita de quase R$ 60 milhões com relação a 2021. Ou seja, Vilhena é pujante e cresce por si só. É uma das cidades que mais vai crescer nos próximos anos na região norte. Então precisamos olhar para esse recurso com consciência e aplicá-lo com sabedoria para resolver o problema a curto, médio e longo prazo. Visto isso, quero sugerir ao Executivo que contrate uma empresa para serviços de engenharia. Nós temos muito dinheiro, mas está faltando projetos e a secretaria municipal de planejamento não está conseguindo concretizar os serviços por estar sobrecarregada”, explicou.

Por outro lado, ao comentar as atividades das secretarias municipais, o vereador Pedrinho Sanches (Avante) disse que vê uma falha na administração municipal por deixar duas das principais pastas nas mãos de uma pessoa. “Temos o agronegócio, o setor de hortifrutigranjeiro, como molas propulsoras do município. Vejo um esforço grande do secretário ‘Boca’, mas o prefeito tem que nomear outra pessoa para tocar a Semagri”, solicitou.

Na sequência, Pagani também comentou o assunto. “Precisamos olhar para cada secretaria municipal com uma atenção única e especial. Já passou a hora de colocar uma pessoa com dedicação exclusiva na Semagri porque o agricultor merece. O homem que quer agradar a todos não agrada ninguém, e o homem que quer fazer tudo não faz nada”, encerrou.