Os contratos futuros do açúcar operavam com alta expressiva nesta tarde de quinta-feira (11) nas bolsas de Nova York e Londres. O dia é marcado por atenção para os dados da Unica, além das oscilações do petróleo.

Por volta das 12h35 (horário de Brasília), o açúcar bruto tinha alta de 2,14%, negociado a US$ 20,02 c/lb na Bolsa de Nova York. Enquanto que em Londres, o tipo branco registrava valorização de 2%, a US$ 514,80 a tonelada.

O mercado do açúcar retoma o nível de US$ 20 c/lb em Nova York acompanhando as oscilações do petróleo no financeiro, além da forte desvalorização do dólar sobre o real. Nos fundamentos, há atenção para os dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).

A entidade reportou na véspera que a produção de açúcar retraiu 50,55% nos últimos quinze dias de outubro e atingiu 858,2 mil toneladas, ante 1,74 milhão de t em igual período do ano anterior.

“As empresas que encerraram a safra na segunda quinzena de outubro apresentaram redução de moagem de 18,3% em comparação com os valores registrados no último ciclo agrícola. Essas unidades registraram uma participação na moagem acumulada até o final de outubro de 46,4%”, disse o diretor técnico da Unica, Antonio de Padua Rodrigues.

Um levantamento realizado pela S&P Global Platts apontava que a produção de açúcar na segunda quinzena de outubro de 711,2 mil toneladas, com queda de 59% ante o ano anterior.