EDITAL 02/2021

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO FISCAL E ALTERAÇÃO ESTATUTO

A Presidente da Associação de Basquete de Vilhena – ASBAVI, Sra. GEISA DANIELA LATTARO LEITE, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme determina o artigo 15 e 17 do estatuto social (5ª alteração), convoca os associados para comparecer a Assembleia Geral Ordinária de ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO FISCAL, que acontecerá no dia 25 de novembro de 2021, na sede da associação, sito a Rua Modesto Batista 3671 apto 01, Bairro Jd. América, Vilhena – RO, as 18:30h em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados e em segunda convocação para as 19:00h com no mínimo 10% do número de sócios, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

A) Eleição da Diretoria executiva e Conselheiros da ASBAVI para o quadriênio 2021-2024.

B) Alteração da sede da associação (mudança de endereço).

Vilhena, 11 de novembro de 2021

Registre-se, publique-se, cumpra-se

Geisa Daniela Lattaro Leite

Presidente da ASBAVI