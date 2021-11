A Comissão Eleitoral divulgou, nesta quarta-feira (10), o calendário do processo eleitoral para a nova gestão da Associação de Basquete de Vilhena.

A votação para diretoria e conselho fiscal que atuará no quadriênio 2021/2025 será realizada na assembleia do dia 25/11/2021.

As inscrições de chapas para direção e conselheiros fiscais deverão ser feita no período de 13 a 17 de novembro de 2021, via e-mail, através do endereço asbavi@hotmail.com até as 23h59 do dia 17 de novembro. Após o período de inscrição das chapas e conselheiros, caberá a Comissão Eleitoral a homologação. A eleição será por voto direto e secreto, ou por aclamação caso haja apenas uma chapa inscrita.

CALENDÁRIO ELEITORAL

13 a 17 NOV 2021 – Período para inscrição de chapas e conselheiros fiscais

19 NOV 2021 – Prazo para divulgação das chapas e conselheiros inscritos

21 NOV 2021 – Prazo para impugnação de chapas e conselheiros

22 NOV 2021 – Prazo para divulgação da lista final das chapas e conselheiros inscritas

25 NOV 2021 – Assembleia Geral De Eleição

Geisiely Valadão Benevides

Presidente da Comissão eleitoral

Geisa Daniela Lataro Leite

Presidente da ASBAVI