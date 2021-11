Uma das câmera de segurança de uma casa localizada na esquina da Avenida tapajós com a Rua São Paulo, no bairro São José, em Colorado D’oeste, flagrou um acidente de trânsito que ocorreu as 07h05 desta quinta-feira, 11.

Como mostram as imagens, o condutor de um veículo Gol de cor preta seguia pela Avenida Tapajós, sentido Vilhena, quando no cruzamento, que fica exatamente na área de preservação ambiental do Tiro de Guerra, colidiu com um Corolla branco, cujo motorista deve ter acreditado que daria tempo suficiente para atravessar a avenida, mas não conseguiu.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do Gol sofreu ferimentos na perna esquerda.

