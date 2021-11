O prefeito de Cacoal, Adailton Furia (PSD), em entrevista ao Extra de Rondônia, rebateu as declarações do médico urologista Luís Eduardo Dias Parada, proprietário da empresa TRS, que foi “sabatinado” nesta semana por vereadores desse município.

Ao Extra de Rondônia, o profissional de saúde denunciou que houve uma “explosão” de mortes no Centro de Hemodiálise por contaminação da água, considerou a situação “gravíssima” e solicitou aos parlamentares providências urgentes (leia mais AQUI).

Contudo, sem citar nomes, Furia garante que vê na questão um jogo político com envolvimento de alguns vereadores.

“Na verdade, o que o médico quer é retomar as atividades do Centro de Hemodiálise, mas com outra empresa, até porque a atual empresa dele, veio constituindo dívidas ao longo de anos, como energia, insumos, servidores, mesmo tendo todos os pagamentos recebidos em dia. A intervenção do município só se deu, porque ele mesmo oficializou a prefeitura que iria parar o serviço. Aí, nós onde iriamos colocar 150 pacientes para serem atendidos, se nenhuma outra clínica estava em condições de atender esses pacientes?”, questiona.

Ele continuou seu raciocínio afirmando que a prefeitura assumiu a responsabilidade do Centro no meio da pandemia, investindo recursos para a manutenção das atividades. “Mas o que se tem hoje é um jogo político com o objetivo de defender o retorno dessa empresa novamente para atender os pacientes, mas agora com um CNPJ novo, tendo parlamentares por traz disso, o que me deixa triste. Percebe-se que há alguns parlamentares que não estão preocupados com vidas e sim com o empresário que antes conduzia o Centro de Hemodiálise. Mas a maioria não é favor dessa politicagem”, analisa.

Com relação à denúncia de mortes ditas pelo médico, o prefeito foi enfático em responder. “Não procede essa informação. O próprio laudo constatou que a água estava dentro dos padrões exigidos para uso. Isso é mentira. É fake news”, encerrou.