O deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB) tem sido um parlamentar atuante de ponta a ponta do Estado de Rondônia, apesar de ter sua base eleitoral no Cone Sul.

Por isso, conversar com ele a respeito de suas ações pelas cidades afora é um exercício que requer muita atenção para não se perder nos números, dado volume de informações.

Para falar um pouco a respeito do trabalho, ele recebeu nesta semana a reportagem do Extra de Rondônia, no seu gabinete na Assembleia Legislativa (ALE), ocasião em que fez um balanço de ações recentes, particularmente as voltadas ao Cone Sul, e ainda comentou acerca de seu projeto político para o próximo ano.

Neiva destacou que tem emendas e encaminhou recursos “de Extrema, que recentemente recebeu um equipamento de Raios-X digital ultramoderno através de emenda de minha autoria, até Pimenteiras do Oeste, passando por Machadinho, Zona da Mata, Pimenta Bueno, Costa Marques e outras cidades”.

CONE SUL DE RONDÔNIA

Mas, focando o Cone Sul, ele enumerou ações diversas entre as mais recentes, destacando as seguintes:

Em Vilhena foram três quadras esportivas sintéticas, investimento de R$ 1,050 milhões; 17 parques infantis, com aplicação de R$ 750,00; ambulância para a UPA, no valor de R$ 250 mil; reforma de três escolas, com ampliação; investimentos de R$ 230 mil nas instalações da PM, com academia, ar condicionado e computadores, além da autorização para elaboração de projeto para a 2ª Companhia da corporação na cidade, com investimentos em alojamento, cozinha e refeitório; e no setor da educação há verbas de R$ 724 mil para projeto de robótica.

Para a Polícia Militar de Chupinguaia o investimento obtido através de emenda de Neiva é da ordem de R$ 210 mil, valor que será aplicado na reforma completa do quartel local, incluindo a construção de muro.

Em Colorado do Oeste o deputado obteve investimento de R$ 2,4 milhões em pavimentação das avenidas Vilhena e Marechal Rondon, além da Rua Tiradentes e outras, sendo que parte do projeto incluiu obras de drenagem. Para a mesma cidade foi empenhada uma quadra esportiva sintética; além de 500 mil reais para reforma do centro cirúrgico e R$ 350 mil para compra de implementos agrícolas para a Associação Nova 1.

Cerejeiras recebeu 600 mil reais para drenagem da Rua Canadá e Robson Ferreira; além de verba para parques infantis. A APAE do Município recebeu mais de 65º mil para equipamentos de fisioterapia, ônibus adaptado e equipamento de cozinha; além de projeto de uma ponte de concreto e aço no Rio Corumbiara, na 5ª eixo.

Em Cabixi o deputado implementou verbas para aquisição de lama asfáltica, no valor de R$ 250 mil, além de recursos para ponte no Rio Escondido, na linha 9, e dinheiro para iluminação pública.

Pimenteiras do Oeste foi agraciada com a rampa do porto e mais 150 mil reais para ampliação deste investimento, além de vário tubos armcos.

Corumbiara acabou sendo contemplada com 17 tubos armcos, investimento de R$ 350 mil; mais 600 mil reais para a Associação Rondolândia, dinheiro investido na construção de barracão, cantina, cozinha, vestiários e iluminação com led no campo de futebol; R$ 380 mil numa ponte no Assentamento Vanessa.

Ezequiel também destaca a instalação de usina de asfalto em Vilhena, que foi fruto de ação da bancada sulista na Assembleia Legislativa.

PODE MUDAR DE PARTIDO

Sobre política, o deputado frisou a boa relação com o governador Marcos Rocha, que vem desde o tempo em que ambos estavam na Polícia Militar e atuaram juntos no primeiro escalão do governo passado, “parceria que se mantém até agora”.

Sobre seu futuro político, ele confirmou pretensão de tentar outro mandato, mas é pragmático com relação ao seu destino partidário. “Não sei se permanecerei no PTB, vai depender de como as coisas se encaminharem com a realidade que teremos na disputa, que é uma campanha sem coligações, onde devemos buscar a sobrevivência política. Vou decidir no momento adequado, e na hora certa encaminhar o projeto de busca de outro mandato onde eu perceber que há condições de ser bem sucedido de maneira mais segura”, explicou Ezequiel, encerrando a entrevista.