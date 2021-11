No final da tarde de sexta-feira 12, dois bandidos armados invadiram uma vidraçaria localizada na esquina da rua 1515 com a 1506, no bairro Cristo Reis e roubaram duas motonetas Honda Biz, que foram recuperadas pela Polícia Militar pouco tempo depois, em uma casa abandonada situada no bairro Jardim Primavera.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o proprietário do local foi rendido pelos meliantes que chegaram ao local a pé e cada um em posse de uma pistola.

Agindo de forma ameaçadora, os suspeitos se apossaram das chaves de duas motonetas, sendo un de cor branca e outra de cor vermelha.

Em posse das informações, uma guarnição saiu no encalço dos suspeitos e durante as buscas, foram informados de que dois homens pilotando veículos com as mesmas características, entraram apressadamente em uma casa localizada na Rua Jasmim, no bairro Jardim Primavera e logo em seguida saíram a pé do local.

Diante dos fatos, os militares se dirigiram até a referida residência, onde tentaram fazer contato com o proprietário, mas não obtiveram sucesso.

Ao entrarem no quintal, os policiais constataram se tratar de um local abandonado e localizaram as duas motonetas escondidas atrás da casa.

Após realizarem a recuperação das motonetas, foi registrado o caso, porém, os suspeitos do crime não foram localizados.