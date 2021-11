Na madrugada de quinta-feira, 11, um furto foi registrado por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial no centro de Cacoal.

De acordo com informações colhidas pelo Extra de Rondônia, o fato ocorreu na Rua General Osório, mais precisamente na Oca Beer.

O crime só foi descoberto quando uma pessoa chegou ao local para trabalhar e percebeu que a porta da frente estava arrombada, e que levaram uma furadeira, uma serra tico tico, 4 Uísques Old Par, 4 engradados de Redbull, 4 engradados de Teent, 1 caixa de Coca-Cola, 4 garrafas de Leonoff, 1 esmeriladeira, 4 kg de batata palha, 5 kg de calabresa, 1 engradado de Budweiser, e 1 engradado de Heineken.

De imediatamente a vítima solicitou imagens de locais próximos, onde é possível ver dois suspeitos pulando a grade do estabelecimento com bolsas e sacolas, carregando os produtos furtados.

Na ocasião a polícia foi solicitada e no local registrou a ocorrência, as imagens também foram divulgadas nas redes sociais, para que se alguém souber do paradeiro dos suspeitos possa entrar em contato com a polícia o mais rápido possível.

