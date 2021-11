No final da manhã deste domingo, 14, dois casais foram presos pela Polícia Militar de Vilhena, transportando mais de 4 kg de cocaína. A droga havia saído do município de Pimenteiras D’oeste.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, o Núcleo de Inteligência (NI) da Polícia Militar passou a monitorar C. R. desde o município de Pimenteiras D’oeste, devido terem sido informados de que este tinha a intenção de transportar para Vilhena uma certa quantidade de drogas, que além de abastecer as bocas de fumo da cidade, ainda serviria como pagamento de motocicletas roubadas.

Durante o acompanhamento, os militares viram o momento em que o suspeito, que conduzia um veiculo Gol de cor cinza, parou em um bar de nome “Estou no Trabalho”, localizado em Cerejeiras, de onde saiu pouco tempo depois, sendo escoltado pelo casal de proprietários, que viajavam em um veículo Fiat Strada, fazendo o percurso até Vilhena com a função de ” batedores”.

Já no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizado entre Vilhena e Colorado D’oeste, C. avistou uma viatura da Polícia Militar, que o aguardava, tendo realizado uma manobra para tentar fugir, mas acabou sendo interceptado.

Em buscas no veículo, onde também seguiam uma mulher e uma criança, os militares encontraram 4,164 kg de cocaína, que eram transportados em uma bolsa infantil.

Enquanto a guarnição realizava o flagrante de C., que confessou que a droga pertencia ao motorista do veículo Fiat Strada, de iniciais A. E. e que receberia o valor de R$ 2 mil pelo transporte, a equipe do NI seguiu viagem atrás do casal de “batedores”, que após pararem de forma rápida na frente do restaurante Caipirão, já no município de Vilhenao e usar o telefone celular, seguiram até uma casa localizada no setor 09, onde enfim foram abordados e presos.

Diante dos fatos a criança foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar e os dois casais foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.