O deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB) conversou esta semana, em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), com a reportagem do Extra de Rondônia, ocasião em que fez um breve relato de algumas iniciativas de seu mandato para o Cone Sul e o setor de Saúde da administração estadual.

Ele também conversou sobre política e abordou a questão de eventual mudança de partido envolvendo seu nome que circulou nos bastidores da política estadual.

Falando um pouco sobre suas emendas, Chiquinho afirmou que foram muitas ações ao longo dos três anos de mandato, atendendo uma série de demandas do Cone Sul e de outros municípios, abrangendo áreas como Educação, Saúde, Setor Produtivo, Infraestrutura e outras.

Citando algumas das mais recentes, ele falou sobre o encaminhamento de R$ 88 mil para instalação de usina de microgeração fotovoltaica para Escola Família Agrícola Cone Sul, e outros R$ 100 mil para o mesmo fim, porém na Feira do Mercado Municipal, ambas em Cerejeiras. Já para Corumbiara foram R$ 200 mil para recuperação de estradas vicinais.

O deputado frisou que, pelo fato de ter sido prefeito (em Cabixi), vem tocando seu mandato de “forma municipalista, pois é nos municípios que está a população e é lá que os recursos devem chegar”.

Ele falou também sobre uma emenda de sua autoria com recursos que foram aplicados no Hospital João Paulo II, na capital, a fim de agilizar o atendimento a pacientes que estão sob avaliação para cirurgias eletivas. “Essa medida acaba, indiretamente, beneficiando moradores do Estado inteiro que buscam atendimento naquela unidade da capital, e vai de encontro a uma das demandas mais urgentes de nosso sistema de saúde, que é zerar essa fila de cirurgias eletivas”, observou.

Chiquinho também destacou a ação da bancada do Cone Sul no sentido de conseguir a usina de asfalto para Vilhena, o que trará benefícios à toda a região e permitirá num primeiro momento o deslanche do Programa “Tchau Poeira”.

O deputado destacou a boa relação com o governador Marcos Rocha, apesar de eles fazerem parte de partidos de ideologias opostas, mas que a parceria em prol de Rondônia vem sendo altamente benéfica à população, “e no final é isso o que importa”.

Sobre a política, Chiquinho afirmou que não tem planos de sair do PSB, pois está muito confortável na legenda, e tem um respeito tremendo por Mauro Nazif, presidente do partido. Para o final do mandato, ele se compromete em “trabalhar muito, com transparência e enfrentando com ações as demandas que afligem o povo de Rondônia”.