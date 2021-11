Na manhã de sábado, 13 , um homem conhecido como “Cafuringa” foi encontrado morto com várias perfurações pelo corpo, dentro de uma casa localizada na RO-370, área rural do município de Cerejeiras.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, na casa onde o corpo da vítima estava, residem dois homens que não foram localizados, mas foram vistos juntamente com ela ingerindo bebida alcoólica em um bar próximo na noite anterior.

Ainda segundo informações, os próprios familiares dos moradores foram quem avisaram a Polícia Militar de que havia ocorrido um crime no local, após serem informados pelos suspeitos, antes que estes empreendesem fuga.

Após se dirigirem ao imóvel e constatarem os fatos localizando a vítima com várias perfurações, inclusive um corte profundo na região do pescoço, os militares acionaram a Polícia Civil que registrou o caso e após os trabalhos de praxe, liberou o corpo para uma funerária de plantão.

Até o não há informações do que possa ter ocorrido no momento do crime, mas a principal suspeita é de que pai e filho, que moram no local, tenham se desentendido com a vítima e ocorrido a tragédia.

Próximo ao corpo foi localizado um facão com cerca de 35 cm de lâmina e marcas de sangue, que possivelmente seja a arma usada no crime. No imóvel também foram localizadas duas espingardas e várias munições.