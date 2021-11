Por ocasião da Conferência InterForensics, um dos maiores eventos de Ciências Forenses do mundo e o maior da América Latina, realizado neste mês de novembro na cidade de Foz do Iguaçu-PR, a Polícia Técnico-Científica de Rondônia foi homenageada por ter alcançado o 1º colocado na categoria de Identificação Criminal (valores relativos) e o 3º colocado na categoria Identificação de Pessoas Desaparecidas (valores relativos).

As homenagens foram concedidas pelo Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Em 2020, o Estado de Rondônia, através da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, passou a integrar a Rede Nacional de Bancos de Perfis Genéticos, permitindo um amplo compartilhamento e comparação de perfis genéticos e, consequentemente, fortalecendo a capacidade de produção de provas periciais capazes de identificar pessoas desaparecidas, como também incriminar ou inocentar pessoas acusadas de delitos.

O Instituto de DNA Criminal da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, ao longo do ano, também recebeu elogio do Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos por ter alcançado as metas de inserção de perfis genéticos de indivíduos condenados no Banco Nacional de Perfis Genéticos.

“Estamos trabalhando para melhorar a integração e a capacidade operacional na produção de provas periciais isentas e qualificadas que repercutem positivamente nos serviços prestados à sociedade rondoniense”, destacou o Diretor-Geral Domingos Sávio.