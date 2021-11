@@@ MACEDO TENTA CHEGAR À ALE

O presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena, Ronildo Macedo (PV), ensaia lançar um projeto político-eleitoral visando chegar à Assembleia Legislativa. Dias desses, ele esteve com o cacique do PP, Ivo Cassol, com quem pretende casar sua pretensão, contando que o ex-governador também concorra nas eleições do ano que vêm, a fim de estar num palanque mais sólido, politicamente falando.

@@@ BOM NOME PARA O CONE SUL

Outro que também tenta alavancar apoio é o ex-vereador Adilson de Oliveira (PSD). Ex-presidente do Legislativo vilhenenses, Adilson anda pelo Cone Sul com a finalidade de ser candidato a deputado estadual. Atualmente sob o comando da secretaria municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Semtic), Adison já demonstrou ter liderança e diálogo para conseguir seu propósito. Uma boa representatividade na ALE para o Cone Sul.

@@@ EX-PREFEITO NA REGIONAL DO GOVERNO

O ex-prefeito de Cerejeiras, Kleber Calisto, está sendo cotado para assumir a Secretaria Regional de Governo no Cone Sul. Muito conhecido na região, e respeitado diante de suas gestões à frente daquele Município, Calisto tem o perfil ideal para a função, na avaliação geral.

@@@ HEMODIÁLISE EM CACOAL

Após a sabatina pela qual passou o médico Luís Eduardo Dias Parada, na Câmara de Vereadores de Cacoal, para tratar de suposta mortandade em massa de pacientes renais no serviço de hemodiálise do Município, instalou-se mais um clima de conflito entre o prefeito Adailton Fúria (PSD) e a Câmara de Vereadores.

@@@ HEMODIÁLISE EM CACOAL II

O médico foi bastante convincente, no ponto de vista dos parlamentares, que estão corretamente preocupados em esclarecer este grave episódio. Então, espera-se alguma reação do Parlamento no sentido de aprofundar as investigações. Mas, para Fúria, tudo não passada de politicagem em cima do que ele classifica como fake news. Ambos concederam entrevistas ao Extra de Rondônia analisando o caso (leia mais AQUI e AQUI).

@@@ MÉDICO QUER DEBATE COM PREFEITO

Mas o caso não encerrou por aí. Após as declarações de Furia, o médico enviou mensagem à redação do Extra de Rondônia sugerindo um debate público entre ele e o prefeito a fim de esclarecer quem está falando a verdade nessa história. A coisa vai ferver nos próximos!

@@@ TURISMO

A viagem ao exterior do prefeito Hildon Chaves (PSDB), de Porto Velho, com uma comitiva incluindo mais três integrantes do primeiro escalão, acabou causando o fato político da semana. Ao custo de R$ 100 mil apenas em diárias, Hildon e assessores foram à Espanha participar de um congresso mundial a respeito de urbanismo, ação que está sendo muito questionada pela população e por vereadores.

@@@ TURISMO II

Muitos acreditam que é muito desperdício de dinheiro e turismo à custa dos cofres públicos, posto que iniciativas desta natureza raramente acabam revertidas por resultados práticos em benefício de quem paga a conta, ou seja, o contribuinte.

@@@ CPI INVESTIGA

Diante do fato, há uma movimentação na Câmara Municipal da capital no sentido de se instaurar uma Comissão de Investigação, algo que na esfera do legislativo local corresponde a uma CPI, a fim de apurar a situação.

@@@ DEBANDADA

Debandadas de integrantes do Legislativo rondoniense de partidos pelos quais foram eleitos começam a ser anunciadas nos últimos dias. Duas delas estão confirmadas, mas a motivação é diferente. É o caso do deputado estadual Ezequiel Neiva que dificilmente fica no PTB pelo qual conquistou o mandato. O motivo é, como ele mesmo afirmou ao Extra de Rondônia, “sobrevivência política” diante da impossibilidade de se disputar as eleições do ano que vêm com coligações partidárias.

@@@ “SUMIDA” FORA DO PDT

Outra que não fica no partido pelo qual conquistou espaço político é a “sumida” deputada federal Silvia Cristina, atualmente no PDT. No caso dela, o problema é a recusa em seguir orientação da executiva nacional no caso da PEC dos Precatórios, ocasião em que ela contrariou a orientação do PDT.

@@@ GOEBEL DEIXA PV

Por sua vez, o deputado estadual Luizinho Goebel deixa uma história de muitos anos e luta no PV rondoniense para ingressar no PSC, mesmo destino que deverá ter o sogro dele, Evandro Padovani (secretário estadual de Agricultura), que deve mais uma vez concorrer à deputado federal.

@@@ VEREADOR MEIA-SOLA

Um vereador desses bem meia-sola, lá da cidade de Alto Paraíso, resolveu atacar a imprensa da cidade em virtude da polêmica que a própria Câmara de Vereadores criou em cima da votação de uma propositura em defesa de mulheres vítimas da violência doméstica, que foi rejeitada por diversos edis.

@@@ ANALFABETO POLÍTICO

Coube à imprensa, não apenas local como também estadual, relatar o ocorrido, mas o vereador achou que não pode fazer isso, as lambanças do Parlamento do qual faz parte não podem ser reveladas. Ou seja, é um personagem que provavelmente veio do tempo das cavernas e acabou indo parar na bela cidade do Vale do Jamari.

@@@ PEREIRA RUMO AO SENADO

Mudando de assunto, o ex-governador Daniel Pereira (Solidariedade) é outro que percorre Rondônia para construir pré-candidatura ao Senado Federal. Estimulado por simpatizantes a apoiadores, além de detentor de um relevante histórico de serviços prestados ao Estado, Pereira pode ser um dos protagonistas na disputa pela vaga à Câmara Alta.

@@@ MORO NO PÁREO

O ingresso de Sérgio Moro, ao Podemos, dá um gás e tanto a eventual pretensão político-eleitoral do deputado federal Léo Moraes, caso ele resolva concorrer ao governo. Moro é um dos queridinhos de vários setores da direita no Estado.

@@@ RACHA NO NINHO TUCANO EM RO

Expedido Junior e a Família Carvalho, esta liderada pela deputada federal Mariana, estão mesmo rompidos e o racha afeta profundamente o PSDB rondoniense. É tido como certo que com o clima atual não será possível ver os grupos liderados por ambos os caciques em cima do mesmo palanque.