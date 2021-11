Filho do empresário e diretor da ASPEC Ivo Galvão, Fernando Henrique Silva perdeu a vida após o carro em que ele estava colidir contra uma carreta no sábado, 13, na BR-364, distante cerca de 30 quilômetros de Cacoal.

O acidente foi registrado próximo ao Castanhal. Fernando Henrique da Silva, viajava no banco do passageiro, morreu antes da chegada do socorro.

A condutora do veículo era a sua namorada e sofreu diversos ferimentos e foi encaminhada para o Hospital Regional de Urgência e Emergência (Heuro).

O veículo Chevrolet Cruze, com placas de Belo Horizonte (MG) seguia sentido a Ji-Paraná, quando por motivos ainda desconhecidos invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma carreta. Com a colisão, o carro que teve a frente destruída, foi arremessado para a lateral da estrada. No interior do veículo estava a condutora e o passageiro identificado por Fernando Henrique da Silva, que morreu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e depois de prestar os primeiros socorros no local encaminhou a condutora ferida para o Hospital Heuro em Cacoal. Ainda de acordo com informações repassadas a reportagem, o motorista da carreta, que não se feriu no acidente, informou que ao perceber que o carro fazendo zigue-zague em sua pista, tentou desviar para a lateral, mas não conseguiu evitar a colisão.

O Corpo de Bombeiros precisou utilizar o desencarcerador para a retirada do corpo da vítima que ficou preso às ferragens.