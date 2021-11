Um morador da Quadra 18, Lote 9, do Bairro União de Vilhena acaba de ser executado com quatro tiros na cabeça.

Segundo as primeiras informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia ainda no local do crime, dois homens chegaram em uma motocicleta Honda Titan de cor preta e um entrou no imóvel em posse de uma arma de fogo.

Já dentro da casa, o atirador executou o morador na frente do filho de cerca de 10 anos, com 4 tiros na região da cabeça.

A reportagem está acompanhando o caso e trará mais informações a qualquer momento.