No domingo, 14, um homem sofreu diversos ferimentos após invadir um estabelecimento comercial localizado na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena e tentar fugir da polícia pulando muros com cercas elétricas, levando apenas do valor de R$ 40.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar na frente do comércio, uma guarnição da Polícia Militar avistou o suspeito saindo do local, porém, ao perceber a presença dos militares, ele retornou para o interior da loja e permaneceu lá por alguns minutos.

Em determinado momento, os policiais ouviram barulhos do suspeito escalando as paredes e subindo no telhado na tentativa de fugir.

Com o cerco policial que se formou, o suspeito precisou pular muros com cercas elétricas para tentar escapar e acabou sofrendo diversos ferimentos na região da cabeça, braços e pernas, mas mesmo assim foi capturado e preso.

Em contato com proprietário da empresa alvo do assaltante, os militares foram informados de que ele havia utilizado uma grelha para arrombar a porta e conseguiu subtrair do local apenas o valor de R$ 40.