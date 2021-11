Foi identificado como sendo o apenado Felix Fernandes de Castro, de 28 anos, o jovem executado a tiros dentro de uma casa localizada no bairro União, em Vilhena, na noite desta segunda-feira, 15.

As primeiras informações davam conta de que a vítima havia sido executada na frente do filho, porém, a reportagem do Extra de Rondônia acaba de confirmar que de fato a criança que presenciou o crime se trata de uma menina de 10 anos, que é irmã da vítima.

Ainda no local estava a mãe do apenado, que tentou interferir na ação do suspeito, que chegou ao local em uma motocicleta e já entrou na casa de arma em punho, mas foi empurrada.

Após executar Felix com cerca de 4 tiros, o suspeito fugiu com a ajuda de um comparsa que o aguardava do lado de fora.