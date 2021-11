Uma guarnição da ForcaTática da Polícia Militar recuperou no final da tarde desta segunda-feira, 15, uma motoneta Honda Biz, que foi furtada na frente de um salão de beleza localizado na Avenida Melvin Jones, em Vilhena.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada por populares a comparecer na Rua Odete Zafaneli, no bairro Cidade Jardim, devido uma motoneta de cor vermelha ter sido abandonada no local.

Após confirmarem os fatos, os militares verificaram o sistema de furtos e roubos e constatatam que o veículo se tratava do produto de um crime ocorrido no dia anteiro.

Como estava sem as chaves, o veículo foi removido em uma viatura até a Delegacia da Policia Civil, obde foi realizado contato com a proprietaria Maria Aparecida.

Trabalhando no município como auxiliar de padaria, Maria afirmou estar muito grata pela recuperação, pois o veículo é seu instrumento de trabalho e encaminhou um vídeo de agradecimento aos miliares.

De acordo com uma testemunha, a referida motoneta foi vista durante a madrugada no pátio do posto catarinense 1, em posse de um jovem de cabelos descoloridos e que transportava uma mulher.