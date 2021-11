A equipe de crédito rural do Sicoob Credisul recebeu o prêmio “Liberações de BNDES na Safra 20/21”, conquistando o segundo maior valor do ranking com R$ 46,672,983,00, o que equivale a 6,93% do montante nacional.

A divulgação das cooperativas vencedoras ocorreu durante o 12º Workshop de Crédito Rural realizado de forma virtual.

A safra premiada corresponde a julho de 2020 e junho de 2021. Esse montante faz parte de todas as operações de crédito liberado para os cooperados realizarem financiamentos de equipamentos, implementos agrícolas, maquinários e outros serviços.

Rafael Fermino, gerente de negócios da cooperativa, destaca que o Sicoob Credisul tem trabalhado para promover a inclusão financeira. “Para nós é muito importante estar entre as maiores cooperativas do Brasil, pois é o termômetro financeiro da região demonstrando o quanto a cooperativa é responsável pelo desenvolvimento econômico na localidade”.

Vilmar Saúgo, diretor executivo, ressalta a contribuição da cooperativa para região. “Essa premiação reforça o compromisso com nossos cooperados. Esta liberação do BNDES é mais uma opção de produtos financeiros da cooperativa”.