Depois de 15 dias sem chuvas significativas, as condições do tempo começam a mudar nas próximas na região Sul do Brasil.

De acordo com as previsões mais recentes do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma nova frente fria começa avançar para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (16), e o estado é de alerta para chuvas intensas e com risco de queda de granizo no estado gaúcho.

Veja o mapa de precipitação acumulada registrada em todo Brasil nos últimos 15 dias:

Fonte: Inmet

Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, explica que devido as altas temperaturas dos últimos dias, as chuvas chegam com muita força, favorecendo também a formação de granizo em boa parte da área. Em relação aos volumes, as chuvas mais expressivas são esperadas para o oeste do Rio Grande do Sul, com acumulados entre 20mm e 40mm nas próximas 24 horas.

Para as demais áreas, o modelo Cosmo prevê os acumulados mais significativos para a faixa oeste da região Sul do Brasil. O sistema deve passar rápido pela área, e na quinta-feira (18) o tempo deve voltar fica estável parte do Sul do Brasil.

“A tendência até o fim da semana é que o tempo fique mais instável principalmente em Santa Catarina e Paraná. Os volumes devem ser bem expressivos, especialmente sobre o estado paranaense”, complementa a previsão da Climatempo.

Veja o mapa de precipitação prevista para o Sul do Brasil nas próximas 36 horas:

Fonte: Inmet

Para as demais regiões do Brasil, o Inmet mantém a previsão de chuvas com volumes mais exprevissos em boa parte do centro-norte do país. Segundo o Cosmo, Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, Goiás e no Matopiba, devem receber os maiores volumes nas próximas 24 horas.

“Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, afirma a publicação na página do Inmet, indicando cenário de alerta laranja para essas áreas. Para o Sudeste, a previsão é de tempo estável e sem chuvas significativa nos próximos dias.

Veja o mapa de previsão de precipitação nas próximas 93 horas: