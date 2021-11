Na manhã desta terça-feira, 16, uma moradora do setor chacareiro, entrou em contato com redação do Extra de Rondônia, para reclamar da rua 8501, que dá acesso ao setor de chácaras, bairros Ipê, Hípica e Assossote.

A vilhenense gravou um vídeo mostrando as péssimas condições que a rua está, ou seja, praticamente intrafegável.

Segundo a moradora, a via está cheia de buracos cobertos com água, uma verdadeira armadilha para quem trafega naquela área.

De acordo com a reclamante, já ligou diversas vezes na secretaria de obras, e ouviu do atendente que não podia fazer nada.

Diante da resposta negativa do servidor que lhe atendeu, a reclamante resolveu gravar imagens e mostrar à população e ao gestor do município, para que ele olhe com mais carinho para os moradores daquele setor e peça ao secretário de obras que faça pelo menos um paliativo e assim amenizar o sofrimento de quem utiliza a via para se locomover.

