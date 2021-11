O governo de Rondônia última os preparativos do 1º Fórum de prefeitos e vereadores que será realizado nesta quarta-feira, 17, em Porto Velho.

Conforme informações da assessoria do Governo, o objetivo do evento é conhecer ainda mais os anseios da população, baseando-se em uma nova política integrada na troca de experiência dos agentes públicos do Estado.

A programação prevê a participação de secretários estaduais e do governador Marcos Rocha, que deverá anunciar novos programas municipalistas.

Conforme o site do Portal da Transparência, uma comitiva de Cacoal, formada por 7 vereadores e 4 servidores da Casa de Leis, está confirmada a participar do evento. Estarão na capital João Paulo Pichek (Republicanos), Ezequiel Câmara (PP), Paulo Henrique da Silva (PTB), Edimar Kapiche (PSDB), Magnison da Silva Mota (PSC), Antônio Damião Martins (Podemos), Josisvan de Almeida (PSC)

O Portal informa que cada vereador terá duas diárias (cada uma é de R$ 368,00) para o deslocamento até a capital, no valor de R$ 736,00. Com os sete, a Câmara gastará em diárias R$ 5.152,00.

Os servidores terão diárias de R$ 555,82,00, perfazendo um total R$ 2.223,28. No final, a comitiva irá gastar R$ 7.375,28 em diárias. O grupo usará veículo oficial para se deslocar até Porto Velho (confira mais detalhes AQUI).

O caso é questionado através das redes sociais por moradores do município, analisando os motivos da necessidade da viagem por mais da metade dos parlamentares.

VEREADORES EXPLICAM

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com três vereadores que fazem parte da Mesa Diretora para explicar a necessidade da ida à capital.

O presidente do Legislativo, João Pichek, informou que “o evento organizado pelo Governo do Estado e se estende a todos os vereadores de Rondônia. O objetivo é que os vereadores levem as necessidades de cada município até os secretários estaduais. No meu caso, tenho necessidade de levar reivindicações nos setores de Saúde, da área rural. É uma oportunidade para que o Governo esteja ouvindo as necessidades através dos vereadores, que é quem está de frente com o povo. Enquanto os vereadores estão no encontro, a nossa equipe também estará garantindo melhorias para o município, analisando, por exemplo, a concretização da instalação da Sala do Empreendedor e o Banco Cidadão, e vendo outras demandas na Assembleia Legislativo junto aos parlamentares”.

Magnison Mota (PSC), vice-presidente da Casa, afirmou que “vou participar do Fórum e tenho compromissos com o deputado estadual Ismael Crispim, relacionadas às emendas para Cacoal em 2022”.

Por sua vez, Edimar Kapiche (PSDB), 1º secretário da Mesa Diretora, explicou que “estaremos lá porque o governo quer ouvir nós, representantes municipais, tendo em vista que o Governo Estado e Federal direciona a gama de recursos para os municípios. Nesse sentido, sempre estamos representando a população e cobrando das autoridades, temos essa responsabilidade. Nessa semana, por exemplo, estive no bairro Jardim Bandeirantes, onde uma tem uma dificuldade e precisa de obras e macrodrenagem e pavimentação. Sempre cobramos, mandamos documentos, mas não conseguimos uma efetividade maior tendo em vista a dificuldade de destinação de recursos por parte do Estado. O pessoalmente sempre terá uma grande diferença que o virtual. Vamos levar essas demandas ao Governo para ter, de fato, dias melhores nos vários segmentos em Cacoal”