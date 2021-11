Um casal de araras canindé vem atraindo olhares da população vilhenense, uma vez que fizeram seu ninho em um tronco localizado na frente do posto de combustíveis Catarinense, na avenida Marechal Rondon, saída para Porto Velho e lá tiraram seus filhotes.

Devido a beleza das aves, é quase impossível que passem despercebidas aos olhares, ainda mais quando os filhotes dão o ar da graça e saem do ninho para tomar sol ou esperar os pais, que saem em busca de alimentos.

Porém, a situação bela aos olhos da população, preocupa a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) devido ao risco dos filhotes caírem do ninho e acabarem sendo capturados por populares.

Segundo Rafael Fonseca, biólogo e Assessor Executivo da SEMMA, o local não é apropriado para a reprodução das araras, mas como foi escolhido de forma natural deve ser preservado, porém, pede à população no caso de algum dos filhotes chegarem a cair do ninho, para que não os capturem e entrem em contato imediatamente com a secretaria para que esses sejam recolocados aos cuidados dos pais.

Devido a preocupação, um vídeo de alerta e conscientização foi elaborado pela equipe da secretaria e divulgado nas reses sociais da prefeitura para alertar motoristas e populares, que possam presenciar a queda de alguma das aves.

Ainda de acordo com as leis ambientais, a retirada de animais silvestres da natureza sem as devidas licenças pode acarretar detenção e multa.

https://