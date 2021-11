O Extra de Rondônia convidou os dois candidatos à presidência da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Estado de Rondônia a falar acerca de suas candidaturas aos leitores do site.

Foi concedido o mesmo espaço a ambos para garantir a igualdade de divulgação, e o material foi encaminhado diretamente por eles ou suas assessorias, sem nenhuma edição por parte do Extra.

>>> Confira abaixo a entrevista da candidata Zênia Cernov:

EXTRA DE RONDÔNIA – Faça um breve histórico de sua trajetória de vida e profissional para estabelecer qual é o seu perfil. É importante informar em qual cidade o candidato exerce o Direito.

ZÊNIA CERNOV – Nasci Porecatu, no Paraná, mas mudei para Porto Velho aos 12 anos de idade. Me formei em Direito pela Universidade Federal de Rondônia. Também sou escritora e, atualmente, ocupo a 26ª cadeira na Academia Rondoniense de Letras, Ciências e Artes e estou Coordenadora da Revista da Advocacia de Rondônia. Sou autora dos livros Greve de Servidores Públicos (LTr, 2011), Estatuto da OAB, Regulamento Geral e Código de Ética interpretados (LTr, 1° Ed. / 2016; 2° Ed. / 2021) e Honorários advocatícios (LTr, 2019). Fiquei conhecida na advocacia após atuar para garantir a reintegração de 10 mil servidores públicos a seus postos de trabalho, o chamado “processo dos demitidos”.

EXTRA – Por que você quer ser o próximo presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em nosso Estado?

ZÊNIA – O OAB Rondônia precisa resgatar seus valores. Eleitos, construiremos uma Ordem que entende e acolhe as advogadas e advogados de acordo com seu momento de carreira, desde os primeiros passos, do início ao sucesso. Trabalharemos incansavelmente pela evolução e o desenvolvimento dos novos filiados e no suporte aos mais experientes.

No apoio aos escritórios do interior e na presença aos escritórios da Capital. Queremos acabar com a distância, as separações e o ressentimento entre os colegas. Na valorização e suporte da advocacia, combatendo acordos que prejudicam a população e reduzem o papel da advocacia na promoção da justiça social. A OAB Rondônia enfrentará problemas novos e precisa de um olhar diferente. Assim, nós advogadas e advogados, mesmo pensando diferente, teremos as condições adequadas para o exercício de nossa atividade com respeito, dignidade e amor à profissão.

EXTRA – Em seu ponto de vista, o que lhe credencia a almejar tal propósito?

ZÊNIA – Além de todo o currículo conquistado durante anos, da experiência literária e acadêmica, nossa diretoria possui décadas de experiência na advocacia em nosso estado. Montamos uma chapa muito experiente, com profissionais que vivem a advocacia, conhecem de perto todas as dificuldades da profissão e suas necessidades.

Estar à frente da OAB/RO nos obriga a conhecermos nossa profissão a fundo. Para além disso, precisamos de coragem e determinação para lidar com cada desafio da classe. Estamos prontos, sem sombra de dúvida, para assumirmos esse papel.

EXTRA – Quais são as principais demandas dos advogados do Estado de Rondônia e de que forma, em sua ótica, a Ordem pode intervir para o seu enfrentamento?

ZÊNIA – O OAB Rondônia ainda enfrenta diversas dificuldades com relação ao exercício da profissão em nosso Estado. Além disso, somos órfãos de uma capacitação adequada e de proteção de nossas prerrogativas. Nós da chapa A Ordem mais próxima de você defendemos que a OAB/RO ofereça cursos como Advocacia 4.0 e Gestão de Escritório, por exemplo. O bom profissional da advocacia está antenado a todas as mudanças tecnológicas. Precisamos garantir que nossos alvarás sejam expedidos com celeridade e, acima disso, fazermos parte de uma instituição que nos proteja e proteja nossas prerrogativas constitucionais.

EXTRA – Quais são suas propostas de ação caso seja vitoriosa nesta disputa?

ZÊNIA – Pautamos nossa proposta em três pilares: Capacitação, Relacionamento e Representatividade. Eleitos, nossa atuação será preponderante em entregar para a advocacia propostas reais e inclusivas de capacitação, entregando cursos que alcancem a capital e o interior, uma rede de relacionamentos efetiva que nos traga a sensação de proteção e acolhimento. Os advogados rondonienses precisam sentir-se representados, acolhidos e levarem consigo a sensação de pertencimento. Nossa pauta maior é a união de nossa classe.