No início da noite de terça-feira, 16, um homem identificado como Junior Antônio Marciano matou com um tiro de espingarda o próprio genro, conhecido popularmente como “Manelin”, em uma casa localizada em uma área invadida por posseiros, denominada “Linha do Escurão”, no distrito do Guaporé, em Chupinguaia.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a esposa de Júnior procurou o Quartel da Polícia Militar e comunicou que seu marido havia matado o genro dela com um tiro de espingarda e logo em se seguida, se embrenhado na mata fechada levando consigo a arma do crime.

Porém, como no local é área de conclitos agrários, foi determinado por motivos de segurança, que os militares esperassem reforços de Vilhena e amanhacer para confirmarem os fatos.

Enquanto isso, a guarnição deu início às buscas em pontos estratégicos para tentar captutar o autor do crime.

Já na madrugada, os policiais foram informados de que Júnior eatava no posto de combustíveis Guaporé e havia solicitado que chamassem a guarnição, pois havia atirado no genro, mas não tinha certeza se o havia matado.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o suspeito ferido e este relatou que durante o período da tarde, se desentendeu com a esposa devido o filho dela ter ido morar com eles e ter levado consigo a mulher e os filhos.

Durante a discussão, Júnior teria pedido para que a esposa saísse de sua casa com a família dela, pois a situação não estava dando certo e esta foi para a casa de outra filha, que era casada com “Manelin”.

De acordo com Júnior, assim que a mulher chegou na casa do genro, ele passou a efetuar tiros para o alto na intenção de lhe amedrontar.

Já no início da noite, Júnior estava em casa, quando viu “Manelin” se dirigindo até a varanda dos fundos, onde estava seu filho de 16 anos, que possui necessidades especiais.

Ao ouvir os gritos do adolescente implorando para não ser morto, Júnior se apossou de uma espingarda e saiu da casa, momento em que teria visto “Manelin” com um revólver apontado para a cabeça de seu filho.

Diante da cena, Júnior efetuou um disparo contra as costas de “Manelin”, que virou-se para ele e passou a atirar sem direção, lhe atingindo em um dos braços.

Para fugir de “Manelin”, Júnior embrenhou-se na mata e acabou perdendo sua espingarda, porém, quando chegou na cidade, ja durante a madrugada, parou no posto de combustíveis Guaporé e pediu para que chamassem a polícia.

Diante dos fatos, Júnior foi conduzido para o Hospital Regional de Vilhena, onde ficou sob escolta penal, tratando do ferimento a bala que sofreu.

Ainda segundo Júnior, ele e a vítima já tinham se desentendido antes e o genro só não o matou porque foi impedido por terceiros.

Outra versão

No entanto, a esposa de Júnior, ao comunicar o caso, afirmou que Júnior teria tentado lhe agredir, momento em.que o genro interveiu e acabou sendo morto com um tiro.

Até a conclusão dessa reportagem, o Extra de Rondônia ainda a não havia conseguido confirmar se o corpo da vítima foi retirado do local, que possui difícil acesso.