Somente na tarde desta quarta-feira, 17, a Polícia Militar conseguiu retirar do “Assentamento Escurão”, localizado na área rural do distrito do Guaporé, em Chupinguaia, o corpo de um jovem assassinado com um tiro de espingarda pelo próprio sogro no início da noite do dia anterior.

Devido o local ser área de conflitos agrários, mesmo tendo conhecimento dos fatos e já estando com o autor do crime flagranteado, a Polícia Militar precisou agir com cautela, e somente após cerca de 15 horas, conseguiu ter acesso ao local para a remoção do corpo da vítima Emanuel Fauzina França, de 32 anos, mais conhecido como ” Manelin”.

Como já veiculado pelo Extra de Rondônia, Emanuel teve um desentendimento com o sogro Junior Antônio Marciano, após este ter colocado sua sogra e um cunhado para fora de casa. (Reveja AQUI)

No local além de apoiar a remoção do corpo de Emanuel, realizado pela Funerária São Matheus, os militares realizaram buscas nos barracos e aprenderam várias armas de fogo e munições de procedência duvidosa, assim como, realizou a condução de cerca de 8 pessoas para a Delegacia da Polícia Civil de Vilhena.

Informações ainda não confirmadas dão conta de que armas de propriedade do fazendeiro Heladio Cândido Senn, mais conhecido como “Nego Zen”, assassinado juntamente com a esposa Sônia Biavatti em uma chacina ocorrida a pouco mais de um mês na fazenda Vilhena, foram encontradas em posse dos posseiros, porém, a reportagem do site está acompanhando o caso e trará mais informações a qualquer momento.