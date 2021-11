O Extra de Rondônia convidou os dois candidatos à presidência da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil OAB), no Estado de Rondônia, a falar acerca de suas candidaturas aos leitores do site.

Foi concedido o mesmo espaço a ambos para garantir a igualdade de divulgação, e o material foi encaminhado diretamente por eles ou suas assessorias, sem nenhuma edição por parte do Extra.

Confira abaixo a entrevista do candidato Márcio Nogueira:

EXTRA DE RONDÔNIA – Faça um breve histórico de sua trajetória de vida e profissional para estabelecer qual é o seu perfil. É importante informar em qual cidade o candidato exerce o Direito.

MÁRCIO NOGUEIRA- Sou advogado em Porto Velho há 17 anos, com 9 anos dedicados ao serviço à OABRO. Em minha advocacia, fiz a transição de um modelo tradicional na área eleitoral para outro que emprega tecnologia de modo estratégico para gerar mais valor aos meus clientes na gestão de grandes carteiras. Na OABRO, à frente da secretaria-geral, liderei a digitalização de mais de 40 anos de história da seccional, para fazê-la funcionar inteiramente no digital, aposentando o uso do papel, o que reduziu custos, agilizou processos e permitiu disponibilizar diversos serviços on line, como o registro de sociedade de advocacia. No tempo em que presidi a Comissão de Defesa de Prerrogativas, zeramos o estoque de mais 500 casos que estavam parados quando assumimos e propusemos representações e ações judiciais, com relevante resultados, como a decisão do CNJ que assegurou a prerrogativa de atendimento por magistrados por videoconferência durante a pandemia, a decisão do CNMP que afirmou a prerrogativa de ser atendido por membro do Ministério Público sem prévio agendamento nem preenchimento de formulário, bem como o desagravo público em favor de colega impedido de acompanhar busca e apreensão, realizado em plena pandemia em frente ao DENARC.

EXTRA – Por que você quer ser o próximo presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em nosso Estado?

MÁRCIO – O avanço tecnológico tem devorado a realidade como a conhecíamos, fazendo obsoletas instituições e profissões. E não é diferente com a OAB e a advocacia. É preciso coragem para reinventar a Ordem com o foco especial de colocá-la a serviço da reinvenção da advocacia. Esse é o caminho para assegurar a nossa essencialidade no redesenho do sistema de justiça que está em curso. Esse é o sonho que temos sonhado junto com cada vez mais advogadas e advogados.

EXTRA – Em seu ponto de vista, o que lhe credencia a almejar tal propósito?

MÁRCIO – A minha jornada pessoal de transformação da minha advocacia, de um modelo tradicional para outro que abraça a tecnologia e faz uso estratégico dela para gerar mais valor aos meus clientes. Além do conhecimento do funcionamento da nossa OAB acumulado ao longo de 9 anos de serviços prestados em diferentes posições, como conselheiro seccional, secretário-geral e presidente da Comissão de Defesa de Prerrogativas.

EXTRA – Quais são as principais demandas dos advogados do Estado de Rondônia e de que forma, em sua ótica, a Ordem pode intervir para o seu enfrentamento.

MÁRCIO – O principal desafio da advocacia hoje é se colocar inteira nessa nova realidade tecnológica, estabelecendo e mantendo uma prática sustentável. Em nossa gestão teremos o ADVLab, um laboratório de inovação que ajudará advogadas e advogados a desenvolver modelos de advocacia condizentes com o cenário atual.

EXTRA – Quais são suas propostas de ação caso seja vitorioso nesta disputa?

MÁRCIO – São três os eixos da transformação que guiam nosso projeto. O primeiro é uma OAB Mais Digital. Nossa Ordem passará a funcionar como um aplicativo na palma da mão. De um lado? disponibilizará seus serviços à advocacia e à sociedade com agilidade e facilidade. De outro, automatizará rotinas para otimizar custos. O segundo é uma OAB Mais Profissional. Teremos pessoal capacitado para melhorar o controle ético disciplinar e de defesa de prerrogativas. O terceiro é uma Advocacia Mais Empreendedora. A OABRO assistirá advogadas e advogados no desenvolvimento de modelos de advocacia adequados à nova realidade.