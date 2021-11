O IBGE divulgou nesta quinta-feira, 18, as Estatísticas do Registro Civil, que têm informações sobre casamentos no país e em Rondônia.

As Estatísticas do Registro Civil mostraram que houve uma queda de 17,9% no registro de casamentos em Rondônia, passando de doze mil registros em 2019 para dez mil em 2020.

Contudo, no Brasil, a queda foi de 26,1%, passando de 1,02 milhão de casamentos em 2019 para 757 mil em 2020.

Além da queda histórica no número de registros, foi possível observar o impacto da pandemia de COVID-19 durante os meses de 2020. O mês de março, início da pandemia, registrou 26,2% a menos que a média dos cinco anos anteriores. Já em abril, a queda foi de 50,8%.

Chama a atenção o fato de Rondônia apresentar uma taxa duas vezes maior que a brasileira de casamentos entre cônjuges de sexos diferentes de homens com idades entre 15 e 19 anos. Enquanto 2,2% dos casamentos no Brasil foram com homens nesta faixa etária, em Rondônia, o índice foi de 4,8%.

Grande diferença também ocorreu entre as mulheres que casaram com homens. Em todo o país, 8,2% das mulheres tinham entre 15 e 19 anos. Já em Rondônia, este índice foi de 15,9%.

Entre cônjuges de sexos diferentes, nota-se que 62,4% dos casamentos ocorridos e registrados em Rondônia foram entre pessoas solteiras; 11,7% entre homem divorciado e mulher solteira e em 11,6% os dois eram divorciados.