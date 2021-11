As comemorações alusivas aos 44 anos de emancipação político-administrativa de Vilhena serão realizadas na próxima terça-feira, 23, dia normal do feriado.

A decisão foi tomada pela administração municipal, que através de medida semelhante alterou decreto expedido em maio passado, que havia antecipado o feriado para o dia 21.

O decreto que restabeleceu o feriado no dia certo foi expedido no último dia 03, e também revogou mudança que havia sido feita com relação ao Dia da Padroeira.

As mudanças haviam sido determinadas no primeiro semestre e tinham relação com os números relativos à pandemia no Município, mas os avanços com relação ao enfrentamento da doença levaram ao recuo.

Sendo assim, conforme a prefeitura, a data comemorativa referente ao “aniversário” de Vilhena volta a ser feriado, sendo exigidas a devida obediência às normas referentes a este tipo de situação quanto a legislação trabalhista.